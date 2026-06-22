As seleções campeãs de audiência na Copa do Mundo

Detentora dos direitos de todos os 104 jogos da Copa do Mundo, a CazéTV vem batendo recordes de audiência com o torneio, impulsionada por jogos exclusivos e partidas com nomes estrelados. Confira a seguir as maiores audiências do canal — e os jogos que acumulam menos visualizações.

Brasil x Haiti – 16, 2 milhões

O segundo jogo da seleção lidera o ranking até agora, com 16,2 milhões de visualizações simultâneas. Com uma vitória de 3×0 do Brasil, a partida superou em 28% a audiência da estreia da seleção, e bateu o recorde mundial de espectadores ao vivo no YouTube.

Brasil x Marrocos – 12,7 milhões

A estreia da seleção brasileira arrebanhou para o canal mais de 12 milhões de usuários ao vivo. Mesmo dividindo as atenções com a TV aberta, que teve transmissão da Globo e do SBT, o empate duro da canarinha bateu o recorde de espectadores ao vivo do YouTube — mas acabou superado pouco depois pelo segundo jogo da seleção.

Argentina x Argelia – 11,5 milhões

Um dos maiores nomes da história do futebol, Lionel Messi entrou em campo com a Argentina para a sua última copa, arrebanhando um pico de mais de 11 milhões de espectadores para o canal — que transmitiu o jogo de maneira exclusiva. Na partida, Messi marcou os 3 gols que garantiram a vitória argentina.

Portugal x RD Congo – 10,6 milhões

Aos 41 anos, e provavelmente em sua última Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo também atraiu milhões de pessoas para o jogo. Assim como a estreia da Argentina, a de Portugal foi transmitida exclusivamente pela CazéTV, mas o jogo deixou a desejar: sem gols de Cristiano Ronaldo, os portugueses empataram em 1×1 com o time africano.

Uruguai x Cabo Verde – 8,6 milhões

Queridinha da Copa, a estreante Cabo Verde entrou em campo contra o Uruguai depois de um empate heroico contra a Espanha na primeira rodada, atraindo o público que se encantou pelo time caribenho. Também transmitida pela Globo e Sportv, a segunda partida terminou em mais um empate, dessa vez com um 1×1 contra os bicampeões.

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Quais são as partidas menos assistidas na CazéTV?

Segundo a CazéTV, a audiência o pico de audiência dos jogos da copa até o momento variou entre 1,3 milhões e 16,1 milhões de usuários, dependendo da partida exibida. Oficialmente, jogos de madrugada e com seleções menos expressivas costumam pontuar menos, mas da para ter uma ideia das seleções que despertaram menor interesse do público a partir do número de visualizações totais de cada jogo salvo no canal.

Nos vídeos das partidas completas, o duelo entre Estados Unidos e Austrália aparece na lanterna, com 5,9 mil visualizações acumuladas até o momento. A partida aconteceu na tarde da sexta-feira, 19, mesmo dia em que o Brasil enfrentou o Haiti.

O acumulado, no entanto, não contabiliza o público que acompanhou o jogo ao vivo, contando apenas as visualizações que vieram depois que a live foi finalizada. O jogo entre Escócia e Marrocos, por exemplo, aparece entre os que acumulam menos vizualizações, mas foi assistido ao vivo por milhares de pessoas que aguardavam ao jogo da seleção brasileira contra o Haiti na sexta-feira, fazendo com que menos pessoas buscassem o agregado da partida posteriormente. O mesmo pode ter acontecido com a partida dos Estados Unidos, exibida no mesmo dia.

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Confira a seguir o ranking das partidas que acumulam menos visualizações até a publicação da reportagem:

EUA x Australia (5,9 mil)

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Bélgica x Irã (20 mil)

Equador x Curaçao (38 mil)

Escócia x Marrocos (41 mil)

Suíça x Bósnia e Herzegovínea (49 mil)