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Cultura

As graves acusações que levaram à prisão do rapper Rick Ross

Prisão ocorre dias após sua ex-namorada acusá-lo de comportamento abusivo

Por Flávio Monteiro 1 out 2026, 15h50
Rick Ross, rapper negro de barba, óculos escuros e terno preto, canta no palco com um colar dourado. Ao fundo, um letreiro luminoso exibe RICK ROSS | POM 20 e luzes coloridas iluminam a cena. Outros músicos são visíveis em segundo plano
Rick Ross se apresenta durante a turnê de reunião da Rick Ross: Port Of Miami Orchestra no Winspear Opera House em 22 de agosto de 2026 em Dallas, Texas (Ayisha Collins/Getty Images)
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O rapper Rick Ross foi preso nesta quinta-feira, 1º, acusado de violência doméstica em Miami, nos Estados Unidos. Aos 50 anos de idade, Ross enfrenta uma acusação criminal de agressão por estrangulamento e uma acusação de contravenção por agressão. Não há informações sobre a identidade da suposta vítima, mas a prisão ocorre dias após sua ex-namorada, Jazzma Kendrick, acusá-lo de comportamento abusivo.

“Não sei muitas coisas, mas sei que um homem que põe as mãos em mim é um homem que nunca me amou e nunca vai me amar”, escreveu Kendrick em uma postagem no Instagram. Outro registro mostra o lábio da mulher inchado, acompanhado da legenda “ele viu um saco de pancadas”.

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