As graves acusações que levaram à prisão do rapper Rick Ross

O rapper Rick Ross foi preso nesta quinta-feira, 1º, acusado de violência doméstica em Miami, nos Estados Unidos. Aos 50 anos de idade, Ross enfrenta uma acusação criminal de agressão por estrangulamento e uma acusação de contravenção por agressão. Não há informações sobre a identidade da suposta vítima, mas a prisão ocorre dias após sua ex-namorada, Jazzma Kendrick, acusá-lo de comportamento abusivo.

“Não sei muitas coisas, mas sei que um homem que põe as mãos em mim é um homem que nunca me amou e nunca vai me amar”, escreveu Kendrick em uma postagem no Instagram. Outro registro mostra o lábio da mulher inchado, acompanhado da legenda “ele viu um saco de pancadas”.

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