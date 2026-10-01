As brasileiras que estiveram em Paris para ver Céline Dion

O retorno de Céline Dion aos palcos após seis longos anos resultou em uma intensa movimentação de famosos e anônimos em direção a Paris para prestigiar as apresentações da artista. Ao longo da última semana, nomes como Sabrina Sato, Luiza Possi e Adriana Lima desembarcaram na capital da França para assistir ao concerto da artista.

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“Me arrumei toda para ela. Céline Dion em Paris. Uma diva que atravessa gerações e que nunca coube só na música. Tem talento, força, uma história enorme e fez da moda também uma forma de se expressar, se reinventar e surpreender”, escreveu Sabrina em uma publicação no Instagram antes da apresentação. Luiza, por sua vez, apontou: “Quem me acompanha sabe o quanto eu admiro essa mulher e a história dela”.

Adriana optou por gravar um registro após o show de Céline. “Foi verdadeiramente uma experiência incrível, e isso é algo que com certeza vai ficar marcado na minha vida”, disse, antes de completar: “Se você tiver a chance de ouvi-la ao vivo, é realmente outro nível.”

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