Após o anúncio de Robert Pattinson como o novo James Bond, as especulações se voltaram para as atrizes que podem interpretar um dos mais tradicionais papéis da franquia 007: as Bond Girls. Indo de simples interesses amorosos até personagens complexas e com tramas próprias, as Bond Girls foram interpretadas por nomes de destaque ao longo da história, como Michelle Yeoh, Eva Green e Léa Seydoux, de modo que Hollywood está atenta para a próxima selecionada.

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Uma lista produzida pela revista americana Variety lista dezenove nomes que têm sido cotados nos bastidores para contracenar com Pattinson. A seleção é encabeçada por Zendaya (Duna), talvez a mais talentosa atriz de sua geração, mas também traz jovens nomes como Sophie Turner (Game of Thrones), Anya Taylor-Joy (The Northman), Hunter Schafer (Euphoria), Isabela Merced (Superman), Inde Navarrette (Obsessão), Margaret Qualley (A Substância) e Sydney Sweeney (Todos Menos Você).

Também há espaço para veteranas consolidadas, como Margot Robbie (Barbie), Florence Pugh (Vingadores), Lupita Nyong’o (A Odisseia), Marion Cotillard (A Origem) e Emily Blunt (Um Lugar Silencioso). A Variety também cita nomes pouco conhecidos, como Adria Arjona (Mobius), Gemma Chan (Eternos), Chase Infiniti (Uma Batalha Após a Outra), Lily James (Baby Driver), Anna Sawai (Xogum) e Gugu Mbatha-Raw (Belle).

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