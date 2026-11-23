Ary Fontoura recebe mensagem inusitada de Robert De Niro
Brasileiro ganhou recado especial do astro de Hollywood em peça publicitária
Ary Fontou, 93, recebeu uma mensagem inusitada do astro de Hollywood Robert De Niro. Nesta segunda-feira, 23, o brasileiro compartilhou um vídeo em que o americano o convida para seu “círculo de confiança”. “Ary, ouvi dizer que você é um cara decente e confiável, que ainda por cima está em ótima forma. Então, eu gostaria de convidar você, oficialmente, para o Círculo da Confiança”, disse o ator de 83 anos. A mensagem é uma ação publicitária da Paramount para ajudar a divulgar o filme Entrando Numa Grande Fria, franquia estrelada por De Niro e Ben Stiller, que agora conta com a participação de Ariana Grande na história.
“Recebi essa mensagem especial do Robert DeNiro, Bob para os íntimos, me convidando para o Círculo da Confiança, o que será que vem aí? “, brincou Fontoura na legenda. O filme estreia nos cinemas na próxima quinta-feira, 26.
Lançada em 2000, a comédia Entrando Numa Fria narra a história de Greg Pinto (Ben Stiller), que viaja para conhecer os pais de sua namorada, Pam (Teri Polo), e enfrenta desastres ao tentar pedir a bênção do sogro, Jack (Robert De Niro), que o rejeita e enfrenta muita resistência para incluí-lo em seu “Círculo de Confiança”. A história teve as sequências Entrando Numa Fria Maior Ainda (2004) e Entrando Numa Fria Ainda Mais (2010), e agora o quarto longa da saga acompanha Greg conhecendo sua nora, Olivia Jones (Ariana Grande), namorada de seu filho, Henry (Skyler Gisondo).