Ary Fontou, 93, recebeu uma mensagem inusitada do astro de Hollywood Robert De Niro. Nesta segunda-feira, 23, o brasileiro compartilhou um vídeo em que o americano o convida para seu “círculo de confiança”. “Ary, ouvi dizer que você é um cara decente e confiável, que ainda por cima está em ótima forma. Então, eu gostaria de convidar você, oficialmente, para o Círculo da Confiança”, disse o ator de 83 anos. A mensagem é uma ação publicitária da Paramount para ajudar a divulgar o filme Entrando Numa Grande Fria, franquia estrelada por De Niro e Ben Stiller, que agora conta com a participação de Ariana Grande na história.

“Recebi essa mensagem especial do Robert DeNiro, Bob para os íntimos, me convidando para o Círculo da Confiança, o que será que vem aí? “, brincou Fontoura na legenda. O filme estreia nos cinemas na próxima quinta-feira, 26.

Lançada em 2000, a comédia Entrando Numa Fria narra a história de Greg Pinto (Ben Stiller), que viaja para conhecer os pais de sua namorada, Pam (Teri Polo), e enfrenta desastres ao tentar pedir a bênção do sogro, Jack (Robert De Niro), que o rejeita e enfrenta muita resistência para incluí-lo em seu “Círculo de Confiança”. A história teve as sequências Entrando Numa Fria Maior Ainda (2004) e Entrando Numa Fria Ainda Mais (2010), e agora o quarto longa da saga acompanha Greg conhecendo sua nora, Olivia Jones (Ariana Grande), namorada de seu filho, Henry (Skyler Gisondo).