Arnaldo Jabor continua na UTI e apresenta melhora progressiva

O cineasta e colunista Arnaldo Jabor, 81 anos, continua internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês, segundo boletim enviado pela assessoria do hospital. Hospitalizado no dia 17 de dezembro, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), Jabor está consciente e apresenta “melhora progressiva do quadro neurológico”.

Afiado comentarista jornalístico, transitando entre temas políticos e culturais, Jabor ganhou visibilidade nos anos 60 e 70 como cineasta. Estão entre suas principais obras o documentário Opinião Pública, de 1967, e longas como Toda Nudez Será Castigada, de 1973, e Eu Sei Que Vou Te Amar, de 1986, indicado à Palma de Ouro no Festival de Cannes. Também autor de livros, como Pornopolítica, em 2006, Jabor manteve este ano uma coluna no Jornal da Globo.