Arco do Triunfo é ‘embrulhado’ em instalação póstuma de Christo

Em 1962, o artista plástico Christo e sua esposa, a francesa Jeanne-Claude, alugaram um quarto nas proximidades do Arco do Triunfo, em Paris, e aproveitaram a ocasião para projetar uma intervenção em que o monumento era envolvido em toneladas de tecido. Quase 60 anos depois, 95 funcionários trabalharam incansavelmente durante este final de semana para colocar em prática o projeto de Christo — uma homenagem póstuma ao artista que faleceu em maio do ano passado.

Christo, que quando em vida embrulhou monumentos como o Reichstag, em Berlim, e a Pont Neuf, em Paris, deixou desenhos minuciosamente detalhados e instruções cobrindo todos os aspectos visuais e artísticos de como ele queria que o arco revestido parecesse. Segundo o The Guardian, 25.ooo metros quadrados de tecido devem ser usados no projeto, além de cordas vermelhas que circundarão o monumento.

“Esta é a visão de Christo e Jeanne-Claude. É muito importante prestar atenção a cada detalhe que Christo queria ”, disse o sobrinho do artista, Vladimir Yavachev, à publicação. “O projeto foi desenhado por Christo até o último detalhe, portanto temos que nos ater a ele. Se as pessoas vierem e disserem que é igual aos desenhos, então nós fizemos um bom trabalho.”

Engenheiros e equipes de construção têm trabalhado desde julho para preparar o Arco do Triunfo, erguendo andaimes para manter o tecido longe da pedra do monumento. Espera-se que o projeto completo seja concluído até o final desta segunda-feira, quando o tecido será preso com os cordões vermelhos desenhados pelo artista.

Christo desenhou o arco envolto em tecido na década de 1960, mas nunca colocou sua ideia em prática por considerar que nunca conseguiria autorização para o feito. A ideia só foi revivida em 2017 para coincidir com uma exposição do artista, e foi aprovada pelas autoridades da cidade de Paris e pelo Centre Des Monuments Nationalaux, que supervisiona os monumentos franceses.

O projeto de 14 milhões de euros foi financiado inteiramente através da venda dos estudos preparatórios de Christo, desenhos e colagens do projeto, e maquetes e trabalhos feitos por ele entre os anos 1950 e 1960, sem contar com verbas pública. L’Arc de Triomphe, Wrapped será inaugurado no dia 18 de setembro e fica exposto até 3 de outubro, quando começarão os trabalhos para remover a embalagem do monumento.