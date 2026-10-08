Apresentadora da GloboNews engata romance com repórter da TV Globo

A apresentadora Aline Midlej, da GloboNews, foi flagrada em clima de romance com o repórter Pedro Vedova no último sábado, 3. Segundo informações da Quem, os dois curtiram uma tarde de cinema no Rio de Janeiro e foram fotografados trocando carícias. Nenhum dos dois se manifestou sobre o episódio, mas as imagens repercutiram nas redes sociais.

Na Globo desde 2016, Midlej se divorciou há seis meses do diretor Rodrigo Cebrian. Os dois estavam juntos desde 2018 e oficializaram o casamento em dezembro de 2020.

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