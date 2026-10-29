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Cultura

Apresentador chuta drone ao vivo e acerta modelo no rosto

Ernesto Chavana provocou ferimento em colega de programa mexicano

Por Giovanna Fraguito 29 out 2026, 12h42 | Atualizado em 29 out 2026, 12h59
Ernesto Chavana
Ernesto Chavana (./Reprodução)
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Apresentador chuta drone ao vivo e acerta modelo no rosto Priorize VEJA no Google

O apresentador mexicano Ernesto Chavana provocou uma polêmica após chutar um drone durante a transmissão ao vivo do programa Es Show, na terça-feira, 27. O equipamento, que sobrevoava o estúdio para captar imagens da atração, foi atingido pelo comunicador e acabou acertando o rosto da modelo Isabella Rojas, integrante do elenco. Com um ferimento na boca, ela deixou o palco chorando e precisou receber atendimento médico.

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Após ser socorrida, Isabella retornou ao programa, ainda com o lábio machucado. Diante das câmeras, Chavana pediu desculpas e assumiu a responsabilidade pelo episódio. “Lamento muito. Sou responsável pelo que acabou de acontecer. Sinto muita vergonha e constrangimento pelo que fiz”, declarou. A justificativa, no entanto, não amenizou as críticas nas redes sociais, onde internautas cobraram punições e questionaram a segurança da atração.

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