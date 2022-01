Após transfobia, J. K. Rowling agora é acusada de antissemitismo

Durante participação no podcast On The Problem, o humorista judeu Jon Stewart acusou a autora J. K. Rowling de antissemitismo. Segundo ele, a representação dos duendes responsáveis por administrar o Banco Gringotes, nos livros e filmes da saga Harry Potter, é uma alusão aos judeus. Stewart aponta que a maneira como essas criaturas mágicas foram retratadas, principalmente no cinema, é muito parecida com as ilustrações antissemitas do livro de 1903 Os Protocolos dos Sábios de Sião — documento falso criado no final do século XIX na Rússia czarista e usado durante o nazismo, que falava de um plano dos judeus para dominar o mundo e acabar com a cultura ocidental.

“Falando com as pessoas digo: você já viu um filme de Harry Potter? Você já viu as cenas no Banco Gringotes? Você sabe o que são essas pessoas que dirigem o banco? Judeus! E elas comentam, ‘Oh, [essa ilustração é] de Harry Potter!’. Não, isso é uma caricatura de um judeu de uma obra antissemita da literatura”, comentou Stewart. “Foi uma das coisas que vi nos filmes e esperava que as pessoas se chocassem. ‘Ela não fez isso! Ela botou judeus para comandarem um banco subterrâneo’. E todo mundo só pensava: ‘ah, os bruxos!’. Foi tão estranho”, disse o humorista. Até o momento, Rowling não se manifestou sobre o ocorrido.

A acusação se soma a outra de transfobia que, recentemente, levou ao cancelamento de J. K. Rowling. A autora já se explicou sobre o ocorrido, mas não foi redimida pelo tribunal da internet — seus comentários já foram rebatidos pelo protagonista da saga Harry Potter, Daniel Radcliffe, e até mesmo pela Warner Bros., estúdio responsável pelos filmes, que emitiu uma carta aberta sobre o assunto em junho de 2020. Atualmente, a criadora do universo bruxo está envolvida com a série derivada Animais Fantásticos, que terá sua terceira parte lançada em 14 de abril deste ano.