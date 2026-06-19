Após parceria com OpenAI, Amazon cancela filme sobre Sam Altman

Um filme de Luca Guadagnino sobre Sam Altman, o CEO da empresa OpenAI, foi cancelado pela Amazon MGM Studios, segundo a revista Variety. O filme já estava quase finalizado e tinha Andrew Garfield (O Espetacular Homem-Aranha) como protagonista. O longa, que foi chamado de Artificial, agora fica livre para ser oferecido a outros estúdios.

O cancelamento se deu após o fechamento de uma parceria da Amazon com a OpenAI em fevereiro deste ano, com o objetivo de desenvolver ferramentas de inteligência artificial para a Amazon Web Services. A parceria envolveu um investimento de 50 bilhões de dólares por parte da Amazon. Para além do negócio fechado entre as empresas, Jeff Bezos, o CEO da Amazon, tem relação próxima com Altman.

“Acreditamos que ‘Artificial’ se beneficiará mais se for lançado por outro estúdio e estamos trabalhando em estreita colaboração com a equipe de produção para encontrar uma nova casa para o filme”, comunicou um porta-voz da Amazon. Segundo fontes que assistiram ao filme na fase de testes, Altman é um personagem que pode não inspirar simpatia do público. Apesar disso, a Amazon teve acesso a todas as versões do roteiro do filme.

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Além de Andrew Garfield, Artificial tem no elenco Monica Barbaro (Um Completo Desconhecido), Yura Borisov (Anora) e Ike Barinholtz (O Estúdio). O longa se passa em um período em que Altman havia sido demitido e depois recontratado pela OpenAI, durante o ano de 2023.

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