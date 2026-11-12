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Cultura

Aos 84 anos, Neusa Borges é internada no Rio de Janeiro

O quadro clínico da atriz ainda não prevê alta

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 15h09
Reprodução
A atriz Neusa Borges -  (Globo/Reprodução)
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Aos 84 anos, Neusa Borges é internada no Rio de Janeiro Priorize VEJA no Google

Neusa Borges, 84 anos, está internada desde segunda-feira, 9, no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, com pneumonia bacteriana.

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O quadro clínico da atriz é estável, porém, ainda não há previsão de alta. “Acordada desde as 5h da manhã, com vários médicos até agora há pouco. Chateada e sem previsão de alta. Mas estou certa de que Deus está comigo. Ele sabe que quero voltar logo pra minha Salvador”, disse ela ao jornal soteropolitano Massa.

Com mais de cinco décadas de carreira, Neusa construiu uma trajetória de destaque na televisão brasileira, marcada por personagens populares e atuações de grande carisma. Entre seus papéis mais lembrados estão Madalena, em Dancin’ Days (1978); Florência, em A Indomada (1997); Dalva, a governanta de O Clone (2001); e Diva de América (2005), personagem que voltou a interpretar em Salve Jorge (2012), ambas de Gloria Perez. Também se destacou em Escrava Isaura (1976), De Corpo e Alma (1992), Caminho das Índias (2009) e Araguaia (2010). No cinema, integrou o elenco de Mussum, o Filmis (2023), pelo qual recebeu o Kikito de Melhor Atriz Coadjuvante no Festival de Gramado.

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