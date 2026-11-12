Aos 84 anos, Neusa Borges é internada no Rio de Janeiro

Neusa Borges, 84 anos, está internada desde segunda-feira, 9, no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, com pneumonia bacteriana.

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O quadro clínico da atriz é estável, porém, ainda não há previsão de alta. “Acordada desde as 5h da manhã, com vários médicos até agora há pouco. Chateada e sem previsão de alta. Mas estou certa de que Deus está comigo. Ele sabe que quero voltar logo pra minha Salvador”, disse ela ao jornal soteropolitano Massa.

Com mais de cinco décadas de carreira, Neusa construiu uma trajetória de destaque na televisão brasileira, marcada por personagens populares e atuações de grande carisma. Entre seus papéis mais lembrados estão Madalena, em Dancin’ Days (1978); Florência, em A Indomada (1997); Dalva, a governanta de O Clone (2001); e Diva de América (2005), personagem que voltou a interpretar em Salve Jorge (2012), ambas de Gloria Perez. Também se destacou em Escrava Isaura (1976), De Corpo e Alma (1992), Caminho das Índias (2009) e Araguaia (2010). No cinema, integrou o elenco de Mussum, o Filmis (2023), pelo qual recebeu o Kikito de Melhor Atriz Coadjuvante no Festival de Gramado.

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