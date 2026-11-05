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Cultura

Anitta quebra silêncio sobre rumores de romance com Mestre Fafá

Nova rainha de bateria da Grande Rio, cantora diz que a sintonia com o mestre se resume ao Carnaval e ao sobrenome em comum

Por Lucas Almeida 5 nov 2026, 09h41
O cantor Mumuzinho, sorridente, usa boné preto virado para trás e camisa branca com listras verde e vermelha nos ombros, ao lado da cantora Anitta, que sorri levemente, com cabelos longos e soltos, maquiagem marcante e um body preto com detalhes vermelhos e bracelete dourado no braço esquerdo
Anitta e Mestre Fafá (Reprodução/Instagram)
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Anitta quebra silêncio sobre rumores de romance com Mestre Fafá Priorize VEJA no Google

Anitta negou qualquer envolvimento com Mestre Fafá, após rumores de um romance tomarem as redes sociais nos últimos dias. A cantora fará sua estreia como rainha de bateria no Carnaval de 2027 pela Grande Rio e se aproximou do mestre de bateria da escola durante encontros na quadra.

“Não tem nada a ver”, garantiu Anitta em entrevista ao TV Fama exibida na quarta-feira, 4. “A gente nunca nem teve esse tipo de conversa que não tivesse a ver com isso aqui [o Carnaval]. A gente teve uma super sintonia, ele tem o mesmo sobrenome que eu, que é Machado”, explicou a cantora.

“Acho que as pessoas têm uma fantasia dele com todo mundo”, brincou Anitta, em referência a especulações anteriores de que Fafá teria se envolvido com Paolla Oliveira, que também foi rainha de bateria da Grande Rio, depois que a atriz terminou o relacionamento com Diogo Nogueira. Os dois desmentiram os boatos na época.

Anitta preferiu não comentar a relação com o ator Danilo Mesquita, com quem foi vista diversas vezes nos últimos meses, e disse que quer manter o foco na carreira. “Acho que vou continuar não falando sobre esse assunto por bastante tempo. É uma decisão que me fez bem, de manter minha vida pessoal no privado”, concluiu.

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