Anitta quebra silêncio sobre rumores de romance com Mestre Fafá

Anitta negou qualquer envolvimento com Mestre Fafá, após rumores de um romance tomarem as redes sociais nos últimos dias. A cantora fará sua estreia como rainha de bateria no Carnaval de 2027 pela Grande Rio e se aproximou do mestre de bateria da escola durante encontros na quadra.

“Não tem nada a ver”, garantiu Anitta em entrevista ao TV Fama exibida na quarta-feira, 4. “A gente nunca nem teve esse tipo de conversa que não tivesse a ver com isso aqui [o Carnaval]. A gente teve uma super sintonia, ele tem o mesmo sobrenome que eu, que é Machado”, explicou a cantora.

“Acho que as pessoas têm uma fantasia dele com todo mundo”, brincou Anitta, em referência a especulações anteriores de que Fafá teria se envolvido com Paolla Oliveira, que também foi rainha de bateria da Grande Rio, depois que a atriz terminou o relacionamento com Diogo Nogueira. Os dois desmentiram os boatos na época.

Anitta preferiu não comentar a relação com o ator Danilo Mesquita, com quem foi vista diversas vezes nos últimos meses, e disse que quer manter o foco na carreira. “Acho que vou continuar não falando sobre esse assunto por bastante tempo. É uma decisão que me fez bem, de manter minha vida pessoal no privado”, concluiu.

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