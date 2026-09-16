Angélica muda visual e ganha elogio de Luciano Huck

Angélica deixou de lado o cabelo longo e adotou um novo visual: um corte long bob, com os fios terminando pouco abaixo dos ombros. O tradicional loiro, que já faz parte da identidade da artista, foi mantido. Nas imagens compartilhadas através das redes sociais, ela aparece com o novo corte de diferentes maneiras, tanto com os fios lisos quanto modelados.

A novidade rapidamente chamou a atenção de outras celebridades. A atriz Grazi Massafera foi uma das primeiras a elogiar a mudança: “Belíssimaaaaa, amei!”. A atriz e humorista Tatá Werneck também aprovou o resultado e escreveu: “Que deusa”. Luciano Huck também fez questão de reagir à transformação: “Wow”.

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