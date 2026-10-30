Angélica e Eliana comemoram gravidez de Sasha Meneghel

As apresentadoras Angélica e Eliana comemoraram a gravidez de Sasha Meneghel, anunciada nesta quinta-feira, 29. O posicionamento da dupla também trouxe mensagens de carinho para Xuxa Meneghel, apresentadora que já havia anunciado há muito seu sonho de ser avó.

“Fiquei emocionada!! Tão bom ver pessoas que temos carinho realizando sonhos. Xuuuu… que alegria amiga!!! Lindos. Sasha Meneghel e João Lucas, parabéns, casal querido!”, disse Eliana, que recebeu uma resposta calorosa de Xuxa: “Obrigada, Li… Tô tão feliz, tãooooooooooooooo. Podem me chamar a vovó do século.. porque do ano é pouco de tanta felicidade”.

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Do outro lado, Angélica relembrou que Sasha foi a dama de honra de seu casamento com Luciano Huck, e desejou tudo de bom para o bebê. “”Parece que foi ontem que você era minha daminha de honra”, escreveu. “Que alegria ver você construindo sua família e começando esse novo capítulo tão especial. Que esse bebê venha com muita saúde, cercado de amor e de todo esse carinho”, completou a apresentadora.

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A matriarca da família Huck ainda deixou um recado especial para Xuxa. “E a nossa Vovuxa, hein, Migles? Já consigo imaginar o tamanho dessa felicidade! Amo vocês! Que venha essa nova vida para deixar tudo ainda mais bonito!”, afirmou.