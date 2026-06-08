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Cultura

Angélica desabafa sobre suposto rompimento com a Rede Globo

Apresentadora rebateu divulgação de que ela teria decidido não renovar com a emissora

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 14h49
Mulher loira de cabelos longos, vestindo um macacão mostarda e colar colorido, sentada em uma poltrona branca, sorrindo e olhando para cima. Ao fundo, uma estante verde com livros, um violão e um microfone de podcast em um pedestal preto
Angélica em entrevista ao podcast 'Cá Entre Nós' (YouTube/Reprodução)
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Após a divulgação de uma notícia que dizia que Angélica tinha decidido não renovar seu contrato fixo com a Globo e encerrado a parceria com a ViU, agência e braço comercial da emissora, a apresentadora declarou que usa o modelo de contratação por obra há alguns anos em projetos da empresa.

A comunicadora esteve à frente do programa Angélica Ao Vivo, no GNT no segundo semestre de 2025, mas a atração não deve ser renovada para uma segunda temporada.

“Pelo visto, hoje resolveram me colocar no centro de algumas notícias que não são verdadeiras. Só para esclarecer: eu não tenho contrato fixo com a Globo há alguns anos. Minha relação com a emissora acontece por obra, de acordo com cada projeto. No caso da VIU, o contrato estava ligado ao período de exibição do programa. Sempre gostei de conduzir minha carreira dessa forma, com liberdade para escolher os projetos dos quais quero fazer parte, construir novas parcerias e seguir caminhos que façam sentido para mim naquele momento.”, disse Angélica em nota enviada a VEJA.

A apresentadora declarou que está com novos projetos encaminhados: “E podem ficar tranquilos: tem muita coisa boa sendo preparada por aqui. Na hora certa, compartilho tudo com vocês.”.

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