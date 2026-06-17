Ana Paula Renault explode vendas de ‘Violeta’, livro de Isabel Allende

Campeã do BBB 26, Ana Paula Renault ajudou a disparar as vendas de Violeta, romance de Isabel Allende, nos últimos dias. Nesta terça-feira, 17, a veterana publicou um vídeo em seu Instagram anunciando que a obra seria sua primeira leitura do Clube do Livro Renault, iniciativa criada por fãs para incentivar a literatura entre seguidores da jornalista.

Em apenas 24 horas, o livro entrou no Top 1 da lista de Livros de Romance Histórico do Século 20, da Amazon. No ranking geral, fã clubes oficiais da vencedora do reality apontaram que a obra saltou da 630ª para a 20ª posição entre os mais vendidos. Ao abraçar o projeto literário criado na última semana, Renault afirmou que pretende realizar vídeos sobre suas percepções e opiniões a respeito do livro do mês do grupo.

Do que se trata Violeta?

A trama acompanha a história de Violeta Del Valle, uma mulher nascida em 1920 que narra sua trajetória e os principais eventos políticos e históricos do século XX ao longo de uma carta escrita para o amor de sua vida. Primeira menina de uma família com cinco filhos, a protagonista relata acontecimentos extraordinários da época, impactada pelos efeitos da Grande Depressão, em 1929.

Entre decepções amorosas, perdas doloridas e momentos de alegria, Violeta conta sobre sua jornada enquanto uma mulher apaixonada e cheia de senso de humor. Escrito por Isabel Allende, autora de sucessos como A casa dos espíritos e Muito além do inverno, o romance foi lançado em 2022.

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