Ana Paula Renault explode vendas de ‘Violeta’, livro de Isabel Allende
Vencedora do BBB 26 anunciou romance como sua primeira leitura para novo Clube do Livro criado por fãs
Campeã do BBB 26, Ana Paula Renault ajudou a disparar as vendas de Violeta, romance de Isabel Allende, nos últimos dias. Nesta terça-feira, 17, a veterana publicou um vídeo em seu Instagram anunciando que a obra seria sua primeira leitura do Clube do Livro Renault, iniciativa criada por fãs para incentivar a literatura entre seguidores da jornalista.
Em apenas 24 horas, o livro entrou no Top 1 da lista de Livros de Romance Histórico do Século 20, da Amazon. No ranking geral, fã clubes oficiais da vencedora do reality apontaram que a obra saltou da 630ª para a 20ª posição entre os mais vendidos. Ao abraçar o projeto literário criado na última semana, Renault afirmou que pretende realizar vídeos sobre suas percepções e opiniões a respeito do livro do mês do grupo.
Do que se trata Violeta?
A trama acompanha a história de Violeta Del Valle, uma mulher nascida em 1920 que narra sua trajetória e os principais eventos políticos e históricos do século XX ao longo de uma carta escrita para o amor de sua vida. Primeira menina de uma família com cinco filhos, a protagonista relata acontecimentos extraordinários da época, impactada pelos efeitos da Grande Depressão, em 1929.
Entre decepções amorosas, perdas doloridas e momentos de alegria, Violeta conta sobre sua jornada enquanto uma mulher apaixonada e cheia de senso de humor. Escrito por Isabel Allende, autora de sucessos como A casa dos espíritos e Muito além do inverno, o romance foi lançado em 2022.
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