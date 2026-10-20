Ana Maria Braga sobre relação com drogas: ‘nunca deu certo’
Apresentadora é a entrevistada das Páginas Amarelas de VEJA dessa semana
Em entrevista exclusiva às Páginas Amarelas de VEJA dessa semana, Ana Maria Braga comenta sobre sua relação com as drogas. “Nunca deu certo. Experimentei uma vez maconha, rapaz. Vomitei até a minha alma, nunca mais. Ainda me deu uma fome desgraçada depois. Só de sentir o cheiro… não me faz bem”.
A entrevista, conduzida pelo colunista de GENTE Valmir Moratelli, pode ser lida na íntegra AQUI.
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