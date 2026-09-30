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Cultura

Amigo de Gugu Liberato reconstitui acidente e aponta o que pode ter causado a morte

Apresentador faleceu em 2019 após cair ao acessar sótão da casa

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 10h11
O apresentador Gugu Liberato
O apresentador Gugu Liberato (//Divulgação)
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Amigo de Gugu Liberato reconstitui acidente e aponta o que pode ter causado a morte Priorize VEJA no Google

Amigo e braço direito de Gugu Liberato (1959-2019), Homero Salles reconstituiu a queda que provocou a morte do apresentador e chamou atenção para as características do sótão da casa de Gugu, em Orlando, nos Estados Unidos.

Segundo o diretor de televisão, o espaço não tinha uma laje de concreto como no Brasil, mas uma estrutura formada por placas que não deveriam suportar o peso de uma pessoa. Ele contou que conhecia esse tipo de sótão e já havia ensinado Gugu a circular pelo local com segurança, pisando nas travessas de madeira. Na casa do apresentador, porém, havia uma tábua próxima ao aparelho de ar-condicionado. Para Homero, a combinação entre o ambiente escuro e o fato de Gugu ter acabado de voltar de uma viagem pode ter contribuído para o acidente.

Salles levantou a hipótese de que Gugu tenha entrado no sótão para verificar o ar-condicionado e tentado acender a luz. Como o espaço estaria completamente escuro, ele acredita que o apresentador pode ter dado um passo em falso e caído. “Ele deve ter tentado acender a luz e pisou em falso. E aí bateu a cabeça”, afirmou Homero. Ele ressaltou ainda que a queda teria sido de aproximadamente 3,5 metros e disse acreditar que Gugu possa ter ficado desacordado antes de atingir o andar inferior. “Quero ter comigo, e oro para que tenha sido dessa maneira, para que ele já descesse desacordado. Porque a altura não era para tanto”, pontuou.

O acidente aconteceu em 20 de novembro de 2019. Gugu caiu de cerca de quatro metros ao acessar o sótão da casa e foi levado ao hospital em Orlando, nos Estados Unidos. A morte, aos 60 anos, foi confirmada pela família dois dias depois.

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