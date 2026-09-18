Amazon é processada por causa da série Off Campus; entenda o caso

A empresa responsável pelos espetáculos teatrais da marca Shakespeare Embriagado processou a Amazon, alegando que um episódio da série de drama adolescente Off Campus, do Prime Video, usou suas marcas registradas sem autorização.

A Brass Jar, sediada em Nova York, não informou o valor da indenização que busca. Na ação, porém, afirma ter direito a honorários advocatícios, indenização triplicada e/ou indenização legal de até US$ 2 milhões por marca falsificada, conforme a legislação americana.

No quarto episódio da primeira temporada de Off Campus, intitulado “O Término”, há uma sequência ambientada em uma produção fictícia de “Shakespeare Embriagado” em uma faculdade, além de diálogos que fazem referência à marca. A sequência mostra a encenação de uma peça de Shakespeare, feita por estudantes de teatro, e, quando alguém esquece a fala, todos os atores e os espectadores da plateia precisam virar um shot de bebida alcoólica, levando todos à embriaguez em algum momento.

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Segundo a Brass Jar, o uso não autorizado das marcas Drunk Shakespeare e Drunk pode causar confusão entre os consumidores sobre a origem, o patrocínio ou a afiliação da série com a empresa.

Segundo a ação, a empresa notificou a Amazon em 3 de junho sobre o suposto uso não autorizado de suas marcas e identidade visual e pediu que as partes discutissem uma solução. A Amazon respondeu por meio de um advogado, que, de acordo com a Brass Jar, apresentou argumentos sobre por que a série não infringiria direitos autorais, embora a empresa não tivesse alegado violação de direitos autorais na notificação inicial.

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A Brass Jar entrou com a ação na quinta-feira, 17, no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida, em Miami.

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