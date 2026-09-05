Alexandre Nero entrega bastidores de novela da Globo com influencers

Alexandre Nero contou à coluna GENTE, durante o Rock in Rio, detalhes sobre a preparação para Paraíso Perdido, nova produção da Globo baseada no universo de Nelson Rodrigues. Ainda impedido de revelar informações sobre seu personagem e a trama, o ator afirmou que o elenco está mergulhado na obra do dramaturgo para encontrar uma leitura contemporânea de seus personagens.

“Estamos estudando profundamente Nelson Rodrigues, que é o desejo de qualquer ator brasileiro. Estamos estudando as profundezas do ser humano, que é isso que Nelson Rodrigues é, psicanalista da alma da classe média brasileira”, afirmou Nero.

Segundo o ator, uma das propostas do trabalho é transportar as questões presentes na obra do autor para novas formas de comportamento e de relações. “A gente está tentando achar uma contemporaneidade da nova maneira que o brasileiro vive, na modernidade do novo rico, na nova classe média, na nova maneira do ser humano se relacionar com a internet, com os celulares”, explicou.

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