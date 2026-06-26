Alex Escobar explica decisão de deixar cobertura da Copa após exames
Jornalista passou mal durante entrada ao vivo na Globo
Depois de passar mal durante uma entrada ao vivo na Globo, o apresentador Alex Escobar anunciou em suas redes sociais que decidiu deixar a cobertura da Copa do Mundo. “Embora nada de grave tenha sido descoberto nos exames que fiz aqui nos States, não me sinto seguro para seguir”, explicou ele.
O jornalista despertou preocupação depois de aparecer desorientado e com a fala arrastada durante sua participação no Encontro no início da semana. Depois do susto, buscou atendimento médico e foi submetido a uma bateria de exames, que não constatou nenhum problema.
Ainda assim, a ausência de respostas definitivas para a causa do episódio fez com que ele optasse por se afastar da transmissão para investigação. “Passei esses dias pensando, avaliando, conversando com os colegas da Globo, família e o melhor a fazer agora é parar e resolver o B.O. Claro que fica uma frustração, tava me divertindo muito, mas estou bem. Obrigado pelo carinho! Vou atualizando a situação por aqui”, finalizou.
EM UM SÓ LUGAR