Alex Escobar explica decisão de deixar cobertura da Copa após exames

Depois de passar mal durante uma entrada ao vivo na Globo, o apresentador Alex Escobar anunciou em suas redes sociais que decidiu deixar a cobertura da Copa do Mundo. “Embora nada de grave tenha sido descoberto nos exames que fiz aqui nos States, não me sinto seguro para seguir”, explicou ele.

O jornalista despertou preocupação depois de aparecer desorientado e com a fala arrastada durante sua participação no Encontro no início da semana. Depois do susto, buscou atendimento médico e foi submetido a uma bateria de exames, que não constatou nenhum problema.

Ainda assim, a ausência de respostas definitivas para a causa do episódio fez com que ele optasse por se afastar da transmissão para investigação. “Passei esses dias pensando, avaliando, conversando com os colegas da Globo, família e o melhor a fazer agora é parar e resolver o B.O. Claro que fica uma frustração, tava me divertindo muito, mas estou bem. Obrigado pelo carinho! Vou atualizando a situação por aqui”, finalizou.

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