Além de Grimes e Musk: veja os famosos adeptos da ‘barriga de aluguel’

Na quinta-feira, 10, a cantora Grimes surpreendeu o mundo ao revelar em entrevista à revista Vanity Fair que, além do menino X Æ A-Xii, que completa 2 anos em maio, ela e o bilionário Elon Musk tiveram também uma filha, nascida em dezembro do ano passado. Batizada com outro nome estranho ao gosto de papai e mamãe, Exa Dark Sideræl Musk, e apelidada de Y (lê-se why), a bebê foi concebida por meio de uma barriga de aluguel. Segundo a cantora, depois do nascimento de X, ela e Musk desejavam ter mais filhos, mas o final conturbado da gestação fez com que o casal temesse complicações e optasse pela barriga de aluguel. A prática é comum entre casais homoafetivos, como Paulo Gustavo e Thales Betas, Ricky Martin e Jwan Yosef e Elton John e David Furnish. Na seara heterossexual, Grimes/Musk não reinventaram a roda: há inúmeros casais de celebridades que seguiram pelo mesmo caminho. Confira a seguir:

Kim Kardashian e Kanye West

A mais famosa das Kardashians teve quatro filhos com o rapper Kanye West. Os dois primeiros, North e Saint, foram gerados por ela, mas os caçulas, Chicago e Psalm, chegaram ao mundo através de barrigas de aluguel. Questionada sobre o motivo de não gerar mais filhos, Kim se justificou dizendo que sofreu complicação durante a gravidez de Saint, incluindo uma condição chamada placenta acreta, em que a placenta não adere de maneira correta ao útero, aumentando a chance de complicações e óbito pós-parto. Diante disso, os médios alertaram que seria perigoso carregar mais crianças, e ela optou por conceber Chicago, nascida em 2018, e Psalm, em 2019, por meio da barriga de aluguel.

Pryianka Chopra e Nick Jonas

Em janeiro desse ano, o casal pegou os fãs de surpresa ao anunciar no Instagram que o primeiro filho fora concebido em esquema de barriga de aluguel. Discretos, Pryianka e Nick não deram justificativas para terem adotado o procedimento, mas fontes próximas ao casal apontaram que a decisão teria sido motivada pel0a vida agitada de ambos.

Jimmy Fallon e Nancy Juvonen

Depois de enfrentarem problemas de fertilidade por anos, o apresentador Jimmy Fallon e a esposa, a produtora Nancy Juvonen, tiveram duas filhas através de barriga de aluguel. Na primeira delas, Winnie, nascida em 2013, o casal não contou a ninguém. “Pensamos que seria mais divertido manter isso privado, só entre nós, e então apresentá-la a todos”, disse Fallon na ocasião. Um ano depois, o casal teve Frances, também fruto do procedimento.

Nicole Kidman e Keith Urban

Nicole Kidman teve um aborto espontâneo aos 24 anos, pouco depois do casamento com Tom Cruise. Com dificuldade para engravidar, o casal optou por adotar duas crianças. Em 2006, depois do divórcio, Kidman se casou com o músico Keith Urban, com quem teve duas filhas biológicas: a mais velha gestada por ela, e descrita pela estrela como “o milagre da sua vida”, e a segunda através de uma barriga de aluguel, quando a atriz tinha 43 anos, e ainda enfrentava problemas de fertilidade.

Ellen Pompeo e Chris Ivery

Logo após o nascimento da primeira filha, Stella Luna, em 2009, a estrela de Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo, aos 39 anos, e o marido, o produtor musical Chris Ivery, decidiram expandir a família ainda mais. O casal tentou engravidar durante cinco anos e chegou a recorrer a métodos como inseminação artificial, mas não obteve sucesso. Decididos a não abrir mão do sonho de ter mais uma criança, Ellen e Chris optaram por contratar uma barriga de aluguel. A atriz acompanhou toda a gravidez, desde o momento da inseminação até o parto. Sienna May Pompeo Ivery, a segunda filha do casal, nasceu em 2014. A experiência foi tão positiva que eles decidiram ter um terceiro filho por barriga de aluguel: Eli Chrisopher Pompeo Ivery, que nasceu em 2016.

Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick

Conhecida por dar vida a Carrie Bradshaw na série Sex And The City, a atriz Sarah Jessica Parker também faz parte da longa lista de famosos que recorreram a barrigas de aluguel. Após o nascimento do primogênito, James, através de uma gravidez normal, em 2002, a atriz e o marido, Matthew Broderick, casados desde 1997, tiveram dificuldades para engravidar novamente. Eles optaram, então, pela barriga de aluguel. Em 2009, Sarah e Matthew tiveram as gêmeas Tabitha e Loretta.