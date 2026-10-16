Aguinaldo Silva é vítima de crime bancário

O novelista Aguinaldo Silva, 83, relatou que foi vítima de um crime bancário. Ele contou que descobriu uma clonagem no seu cartão de crédito e que ele estava sendo utilizado nos Estados Unidos. “Hoje, quando descobri que meu cartão de crédito tinha sido clonado e estava sendo usado em San Diego, na Califórnia, cidade onde nunca fui nem irei, após oitenta e três anos de vida sempre alegre, finalmente posso dizer que entrei em depressão”, escreveu no X.

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