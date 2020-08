Agora é para valer: Disney+ confirma mês de lançamento no Brasil

A Disney confirmou nesta quinta-feira, 13, que o canal de streaming Disney+ chegará aos países da América Latina a partir de novembro. A plataforma está disponível nos Estados Unidos desde novembro do ano passado e soma, entre os diversos países onde opera, 60,5 milhões de assinantes. O potencial do Brasil para a empresa é enorme — sua principal concorrente, a Netflix, somava, em 2019, 10 milhões de assinantes por aqui. Ainda não se sabe quanto será o valor da assinatura do Disney+ no Brasil: nos Estados Unidos, são 7 dólares por mês.

O catálogo já chegará robusto. Além do conteúdo infantil da Disney, o site terá todas as produções feitas pelas muitas empresas adquiridas pela gigante do entretenimento, como Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic.

A Disney+ promete lançamentos simultâneos de seus conteúdos originais entre Estados Unidos e Brasil, caso das séries do universo Marvel: Falcão e o Soldado Invernal, Loki e WandaVision. Estarão disponíveis também outros títulos já lançados, como a série derivada de Star Wars, The Mandalorian, e o musical Hamilton.