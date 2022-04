Adriano Imperador assina contrato para lançar autobiografia

Adriano Leite Ribeiro, o Adriano Imperador, ídolo da torcida (e também torcedor) do Flamengo, está escrevendo sua autobiografia em parceria com o repórter esportivo brasileiro Ulisses Neto. O jornalista, que mora em Londres, escreveu, em maio do ano passado, um longo perfil do celebrado atleta, com passagens por times italianos, como Internazionale e Parma, para a revista The Player’s Tribune. Adriano assinou no sábado, 23, o contrato com a editora espanhola Planeta, que distribuirá o livro nos mais de vinte países onde ela atua, além de licenciamentos para outras editoras ao redor do mundo. Otimista com o sucesso da obra, a casa publicadora prevê, apenas no Brasil, uma tiragem inicial de 50.000 exemplares.

A biografia promete ir além da carreira futebolística do jogador, que teve ainda passagens vitoriosas pela Seleção Brasileira e foi campeão brasileiro pelo Flamengo e pelo Corinthians. Polêmicas e dramas familiares estarão no livro, entre eles a morte do pai — fato que o jogador atribuiu à decisão de parar de jogar profissionalmente. A previsão inicial de lançamento é para o final deste ano, e coincidirá com a série documental que o atleta está produzindo em parceria com a plataforma de streaming Paramount+. As gravações do programa ocorrem atualmente no Rio de Janeiro.

Logo logo sai meu documentário és pic.twitter.com/kLfSyooOrI — Adriano Imperador (@A10imperador) October 19, 2021

🔴⚫️ Acima de tudo Rubro-Negro! 💪🏾 Entrevista especial com um torcedor-ídolo para esquentar a semifinal: @A10imperador, o Didico do @Flamengo, do jeito que a Nação gosta. 🐎 E se não gostou morde as costas! 🤪 pic.twitter.com/4g3eHtuakj — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) September 22, 2021

