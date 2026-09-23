Adriana conta a Dora que é a nova sócia da joalheria
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 110 – quarta-feira, 23
César conta a Adriana e a Pedro como conseguiu os arquivos do perito. Fábia acaba confessando a Pilar que tinha um caso com Arthur. Pedro vê a documentação de Dalto e conclui algo nunca citado na perícia apresentada no tribunal. César demonstra ceticismo, quando Otoniel lhe comunica que tem encontrado o pai do médico. Silvana sugere a Fábia ajudar Ulisses a reconstruir sua vida. Pedro pede revisão criminal para inocentar Adriana da morte de Arthur. Ademir conclui que Pedro conseguiu os originais do perito. Adriana conta a Dora que é a nova sócia da joalheria.