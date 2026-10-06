Qual foi o valor do acordo bilionário entre Paramount e Warner Bros.

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A Paramount concluiu a compra da Warner Bros. Discovery por US$ 111 bilhões, criando a Skydance. A nova gigante de Hollywood, liderada por David Ellison, herda uma dívida de US$ 80 bilhões e entra forte na disputa com Disney, Netflix e Amazon, unindo estúdios, redes de TV e os streamings Paramount+ e HBO Max. Um novo capítulo na indústria.

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A Paramount concluiu a compra da Warner Bros. Discovery oficialmente nesta terça-feira, 6, no valor de US$ 111 bilhões, e fundiu os dois estúdios em uma nova gigante de Hollywood: a Skydance.

A nova empresa de David Ellison, CEO do conglomerado, leva o nome do estúdio fundado pelo empresário há 20 anos e tem como um dos principais desafios adiante o pagamento de mais de US$ 80 bilhões em dívidas. A aquisição, que também inclui redes de TV, dois grandes serviços de streaming – Paramount+ e HBO Max – e diversos canais de notícia, surge como mais um forte concorrente entre as bem-sucedidas Disney, Netflix e Amazon.

“Hoje é um dia histórico, não apenas para a Skydance, mas para toda a nossa indústria. Desde o início, nossa ambição era unir esses dois estúdios renomados e criar um concorrente mais forte, com o talento, os recursos e o alcance necessários para contar grandes histórias em todos os gêneros, em todas as plataformas, para públicos do mundo todo”, disse Ellison em comunicado divulgado.

“Agora, essa ambição se tornou realidade. Somos gratos a todos que tornaram isso possível – os funcionários, os talentos criativos e as equipes de produção de ambas as empresas, que trabalharam incansavelmente para nos trazer até aqui e inspirar o público ao redor do mundo todos os dias, bem como os consultores e parceiros que conduziram essa transação até a sua conclusão. Nosso foco agora se volta para o futuro: construir uma empresa que empodere os criativos, entretenha o público e recompense os acionistas. Estamos muito animados para começar a trabalhar”, completou o empresário.

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