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Cultura

Qual foi o valor do acordo bilionário entre Paramount e Warner Bros.

Skydance é novo nome da empresa resultante da fusão, que será administrada por David Ellison e co-CEO Ynon Kreiz

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 12h43 | Atualizado em 7 out 2026, 14h08
Homem de camiseta escura e calça jeans azul em palco escuro, com o logo da Paramount em tela gigante ao fundo, mostrando montanhas nevadas e o sol nascendo
David Ellison, CEO da Paramount Skydance, fala durante a CinemaCon 2026 - 16/04/2026 (David Becker/CinemaCon/Getty Images)
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Qual foi o valor do acordo bilionário entre Paramount e Warner Bros. Priorize VEJA no Google

A Paramount concluiu a compra da Warner Bros. Discovery oficialmente nesta terça-feira, 6, no valor de US$ 111 bilhões, e fundiu os dois estúdios em uma nova gigante de Hollywood: a Skydance.

A nova empresa de David Ellison, CEO do conglomerado, leva o nome do estúdio fundado pelo empresário há 20 anos e tem como um dos principais desafios adiante o pagamento de mais de US$ 80 bilhões em dívidas. A aquisição, que também inclui redes de TV, dois grandes serviços de streaming – Paramount+ e HBO Max – e diversos canais de notícia, surge como mais um forte concorrente entre as bem-sucedidas Disney, Netflix e Amazon.

“Hoje é um dia histórico, não apenas para a Skydance, mas para toda a nossa indústria. Desde o início, nossa ambição era unir esses dois estúdios renomados e criar um concorrente mais forte, com o talento, os recursos e o alcance necessários para contar grandes histórias em todos os gêneros, em todas as plataformas, para públicos do mundo todo”, disse Ellison em comunicado divulgado.

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“Agora, essa ambição se tornou realidade. Somos gratos a todos que tornaram isso possível – os funcionários, os talentos criativos e as equipes de produção de ambas as empresas, que trabalharam incansavelmente para nos trazer até aqui e inspirar o público ao redor do mundo todos os dias, bem como os consultores e parceiros que conduziram essa transação até a sua conclusão. Nosso foco agora se volta para o futuro: construir uma empresa que empodere os criativos, entretenha o público e recompense os acionistas. Estamos muito animados para começar a trabalhar”, completou o empresário.

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