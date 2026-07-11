A vitória ‘turbinada’ de Luisa Sonza na Justiça

A cantora Luisa Sonza teve uma vitória no STJ, que rejeitou um recurso apresentado pela empresa Modo Turbo contra o uso desse nome em uma linha de esmalte. A expressão também é utilizada em uma música da cantora.

Em 2024, Sonza chegou a ser proibida de comercializar os produtos e condenada a pagar 25 mil reais à companhia. Entretanto, o TJ-SP já havia revertido essa decisão no ano passado.

Agora, a Quarta Turma do STJ negou, por unanimidade, uma tentativa de reabrir a discussão.

Os ministros não chegaram a analisar o mérito do caso e barraram o recurso por questões técnicas. A avaliação foi de que a empresa não apresentou os motivos para o julgamento do TJ-SP ser reavaliado.

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“A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e motivada, o que não ocorreu na espécie”, afirmou o relator, ministro João Otávio Noronha.

Por outro lado, os ministros rejeitaram um pedido da defesa de Sonza de aplicação de uma multa, pela alegação de que o recurso era “manifestamente inadmissível”.

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“Apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação

de multa”, avaliou Noronha.