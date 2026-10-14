A transformação de Johnny Depp em novo filme

Retornando aos cinemas em Ebenezer e os Fantasmas do Natal, o ator Johnny Depp tem experimentado uma intensa mudança em seu visual para se transformar no rabugento Ebenezer Scrooge no longa. Um vídeo publicado pela Paramount Pictures nesta quarta-feira, 14, mostra um pouco da transformação vivida pelo ator.

No registro, é possível ver Depp sendo maquiado em seu camarim. Os profissionais do longa cobrem seu cabelo natural com uma peruca de tonalidade castanho-clara e com falhas, e ressaltam suas linhas de expressão para garantir um visual aderente ao protagonista do conto de Charles Dickens.

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