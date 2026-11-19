Luisa Mell se revoltou ao assistir a um trecho de gameplay do novo Grand Theft Auto 6, lançado nesta quinta-feira, 19. Ativista da causa animal, ela se disse indignada após ver um streaming usando seu personagem para chutar um cachorro durante uma transmissão ao vivo de GTA 6.

“Que horror! Claro que incentiva maus-tratos! Alguém sabe se eu posso fazer algo? Eu não sei nada destes jogos”, reclamou Mell, famosa por expor situações de crueldade contra animais.

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