A relação entre Rony e o pai: separação, fome e perdão

O atacante Rony, do Santos, passou por uma intensa perda familiar nesta segunda-feira, 9, ao descobrir que seu pai, Marigerson Barbosa Carneiro, havia sido assassinado em Terra Alta, no interior do Pará. A relação dos dois foi marcada por separação dolorosa e um posterior perdão por parte do jogador, que disse ter recebido com “profunda tristeza e dor no coração” a notícia do crime.

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Marigerson e Rony não foram próximos durante a infância do atleta. Enquanto o pai morava em Terra Alta, o atleta foi criado junto a seu avô materno em Magalhães Barata, a 81 km de distância. Lá, Rony viu de perto uma situação de intensa vulnerabilidade social, chegando a passar fome e ficando sem contar com uma referência paterna ao longo de seu crescimento.

A reaproximação só foi ocorrer após o jogador dar seus primeiros passos no futebol profissional. Na ocasião, Rony foi convencido por seu irmão mais velho, Robson, a retomar o contato com Marigerson. Desde então, os dois se tornaram próximos, com o atacante aproveitando períodos de férias para viajar ao Pará e visitar o pai.

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