A reação de Drauzio Varella ao ser eleito para a ABL

O médico e escritor Drauzio Varella, 83, foi eleito nesta quinta-feira, 12, para a Academia Brasileira de Letras (ABL). Ele ocupará a cadeira 32, que pertencia ao jornalista e escritor Zuenir Ventura, morto em setembro deste ano. Com 29 votos, contra oito do escritor Sergio Fonta, Drauzio se tornou o 315º imortal eleito desde a fundação da instituição, em 1897. Emocionado, confessou que nunca havia imaginado integrar a Academia. “Não achei que tivesse preparo para isso, mas a vida vai levando a gente para caminhos que não se prevê”, afirmou.

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A escolha foi comemorada pelos novos colegas. O presidente da ABL, Merval Pereira, destacou que a eleição vai além da trajetória de Drauzio na medicina. “O Drauzio está aqui por ser um grande homem público. Drauzio é um grande escritor, tem obras fundamentais, como Estação Carandiru. Ele está sempre escrevendo em jornais e revistas, defendendo a saúde e o bem-estar numa visão muito maior do que um simples ponto de vista médico”, declarou. Já Gilberto Gil fez referência à paixão do médico pelas corridas. “Ele vem correndo porque ele gosta de correr. E nós o recepcionamos com toda a alegria por estar acolhendo uma pessoa boa”, disse.

Conhecido por popularizar informações sobre saúde na televisão, no rádio e na internet, Drauzio também construiu uma extensa carreira literária. Autor de 24 livros, conquistou dois Prêmios Jabuti em 2000 com Estação Carandiru, obra inspirada em sua experiência como médico voluntário no sistema prisional. Oncologista formado pela Universidade de São Paulo (USP), integra desde 1972 o corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e desenvolve pesquisas científicas sobre biodiversidade e saúde.

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