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Cultura

A razão para James Gunn deixar o comando da DC

Diretor ocupou posição de liderança no estúdio por quatro anos

Por Flávio Monteiro 10 nov 2026, 18h39
Homem de cabelos e barba grisalhos, com óculos de armação preta e lentes alaranjadas, sorri levemente. Veste blazer marrom e suéter canelado da mesma cor. Ao fundo, um banner azul-esverdeado com o logo ULTA BEAUTY e um círculo azul com o logo DC
James Gunn (David Jon/Getty Images)
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A saída de James Gunn da liderança do DC Studios surpreendeu Hollwyood nesta segunda-feira, 9. Contratado para reformular o estúdio e rivalizar com a poderosa Marvel Studios, Gunn ficou no cargo por apenas quatro anos e irá entregar suas funções para Jeremy Latcham em 1º de dezembro. A mudança acontece após a aquisição da Warner Bros. Discovery, proprietária da DC, por parte da Skydance.

De acordo com o The Hollwood Reporter, a decisão vinha sendo discutida desde o início do segundo semestre, e tem como principal razão atritos relacionados à hierarquia. Gunn e seu co-CEO, Peter Safran, se reportavam diretamente a David Zaslav, o antigo CEO da Warner, e tinham a palavra final sobre as produções feitas pela DC.

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Isso seria diferente com a nova administração, já que o CEO David Ellison não queria lidar diretamente com a divisão da DC, optando por integrar a cadeia de comando ao seu próprio grupo cinematográfico, que seria liderado por Dana Goldberg e Josh Greenstein, reduzindo a autonomia de Gunn e Safran. Também havia uma irritação com a demora da dupla em compartilhar informações referentes a planos, cronogramas de lançamento e outros com executivos da Skydance.

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Outro ponto diz respeito aos resultados comerciais, vistos como abaixo do esperado, principalmente no que diz respeito ao fracasso de Supergirl. Até mesmo Superman, que arrecadou 618 milhões de dólares, foi visto como longe de ter o impacto esperado pela Skydance, que ambicionava maiores impactos culturais. Ainda assim, Gunn e Safran não romperão seus laços com a DC, com ambos sendo realocados dentro da nova estrutura da empresa.

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