A razão para Biquíni tirar ‘Cavadão’ do nome da banda
Grupo se apresenta com Detonautas no primeiro dia do Rock in Rio 2026
Uma das atrações do Palco Sunset no primeiro dia do Rock in Rio 2026, a banda Biquíni chega ao festival separada de parte do nome pelo qual a banda foi conhecida por muito tempo. Desde 2022, os integrantes do grupo não utilizam mais o “sobrenome” Cavadão, que acompanhava a banda desde o início.
“Sempre nos chamaram só de Biquíni, seja para citar a banda, seja para gritar em coro nos shows. Foi uma vontade mais do público do que nossa, mas não somos contra ‘Cavadão’. A galera mais jovem nem sabe o que é ‘Cavadão'”, explicou o vocalista do grupo, Bruno Gouveia, em 2023.
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