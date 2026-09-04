A razão para Biquíni tirar ‘Cavadão’ do nome da banda

Uma das atrações do Palco Sunset no primeiro dia do Rock in Rio 2026, a banda Biquíni chega ao festival separada de parte do nome pelo qual a banda foi conhecida por muito tempo. Desde 2022, os integrantes do grupo não utilizam mais o “sobrenome” Cavadão, que acompanhava a banda desde o início.

“Sempre nos chamaram só de Biquíni, seja para citar a banda, seja para gritar em coro nos shows. Foi uma vontade mais do público do que nossa, mas não somos contra ‘Cavadão’. A galera mais jovem nem sabe o que é ‘Cavadão'”, explicou o vocalista do grupo, Bruno Gouveia, em 2023.

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