A razão para acrobata russa processar Cirque du Soleil

O célebre Cirque du Soleil está sendo processado por uma ex-acrobata devido a um acidente ocorrido durante uma apresentação nos Estados Unidos. A russa Mariia Konfektova pede 12 milhões de libras (aproximadamente R$ 84 milhões) e alega que a companhia não forneceu os equipamentos necessários para mitigar os efeitos de sua queda, que resultou em 11 fraturas ao longo de todo o corpo, e denuncia ter sido demitida por questionar as condições de segurança.

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A queda ocorreu em 2024, quando Konfektova girava em um aro aéreo durante uma exibição da companhia em Portland, no Oregon. Vídeos da apresentação mostram o momento em que a artista perde o equilíbrio e cai, assustando os presentes. O acidente causou lesões na região lombar, no pulso, no crânio e em pelo menos sete ossos do rosto da acrobata.

“Embora eu tenha sobrevivido e trabalhado muito para me recuperar, continuo a conviver com visão dupla persistente e outras complicações a longo prazo”, diz ela, em uma campanha no GoFundMe.

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