A rara aparição de filha de Marisa Monte: estuda na Suíça e é fã de pagode

Discreta quando o assunto é vida pessoal, Marisa Monte, 59 anos, sempre fez questão de manter os filhos longe dos holofotes. A caçula, Helena Pires Gonçalves, completou 18 anos no último dia 3 e, desde 2025, mora na Suíça, onde estuda. Fruto do relacionamento da cantora com o empresário Diogo Pires Gonçalves, a jovem aprendeu a esquiar e patinar no gelo durante a temporada no exterior. Com 1,75 metro de altura, Helena também gosta de ler, praticar exercícios físicos e ouvir pagode, gênero que aparece com frequência em seus vídeos no TikTok.

A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Recentemente, Helena fez uma rara aparição pública ao prestigiar um show beneficente da mãe no Rio de Janeiro. Após a apresentação, a jovem apareceu em registros ao lado da avó paterna, Beth Pires Gonçalves. A presença chamou atenção justamente pela postura reservada de Marisa, que, ao longo de quase quatro décadas de carreira, evitou transformar relacionamentos e maternidade em assuntos públicos. Além de Helena, a cantora é mãe de Mano Wladimir, 23, fruto do relacionamento com o músico Pedro Bernardes. Em julho, os dois filhos também acompanharam a cerimônia em que a artista recebeu o título de doutora honoris causa da Universidade de São Paulo (USP).

A relação de Helena com a música, no entanto, já foi comentada pela mãe. Em entrevista, Marisa contou que a filha gostava de cantar e era responsável por apresentar novos artistas à família. “A Helena gosta de Olivia Rodrigo, Billie Eilish, vou conhecendo cantoras novas através dela”, afirmou na ocasião. A jovem também aprendeu a tocar teclado e violão e chegou a criar um perfil para publicar covers, embora não mantenha gravações disponíveis na página.

Continua após a publicidade