A prisão da apresentadora que pediu Tom Brady em casamento

A apresentadora mexicana Inés Gómez Mont, 43, que ficou conhecida após pedir Tom Brady, 49, em casamento durante uma coletiva de imprensa, foi presa na última sexta-feira, 30, em Miami, nos Estados Unidos. Procurada pela Justiça mexicana havia cinco anos, ela é investigada por suposto envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro, fraude fiscal e desvio de recursos públicos que teria movimentado cerca de 800 milhões de reais.

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A cena que a tornou famosa aconteceu em 2008, durante a cobertura do Super Bowl. Vestida de noiva, Inés surpreendeu o então jogador de futebol americano com uma proposta diante das câmeras. “Brady, estou apaixonada por você. Você se casaria comigo, por favor?”, perguntou. Na época, o atleta namorava Gisele Bündchen, 46, e recusou o convite com bom humor. “Sou um homem de uma mulher só, mas você é linda e qualquer pessoa que se casar com você será um homem de sorte”, respondeu.

Segundo a Procuradoria-Geral do México, ela e o marido, Víctor Manuel Álvarez Puga, são suspeitos de participar de uma rede de empresas de fachada utilizada para desviar recursos públicos. A apresentadora, que nega as acusações, foi detida pelas autoridades migratórias americanas e tem três mandados de prisão em vigor no México. O governo mexicano busca sua extradição ou deportação para que responda às acusações no país.

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