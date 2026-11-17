O anúncio de Robert Pattinson como o novo James Bond teve enorme repercussão na última segunda-feira, 16. No entanto, um trecho de Crepúsculo, de 2008, parece ter insinuado o que o destino guardava para o ator, que na época interpretava o taciturno e amado vampiro Edward Cullen.

Em uma das cenas do longa, o personagem Eric sugere que o tema do baile de formatura da escola seja “Monte Carlo”, em referência a um dos cenários mais icônicos da franquia 007, e completa: “Jogatina, smokings e Bond, James Bond”. Na sequência, a câmera corta para Edward, que sai de um carro com Bella Swan, vivida por Kristen Stewart.

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