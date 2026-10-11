A poeta que transforma renda em joia em Óbidos, Portugal
Natália Santos, 80, trabalha no coro de uma antiga igreja transformada em livraria
Na Livraria de Santiago, junto às muralhas do castelo de Óbidos, em Portugal, que a artesã Natália Santos, 80, conhecida como Poeta Rendeira, reinventa uma tradição portuguesa de séculos: em vez das rendas brancas usadas em lençóis e enxovais, entrelaça fios dourados e prateados para criar brincos, colares, cruzes e outras peças de joalheria, cada uma acompanhada por um poema. O espaço dedicado ao trabalho da artista foi inaugurado no coro de uma antiga igreja transformada em livraria em 2015.
A relação com os bilros começou ainda na infância. “Aprendi este trabalho quando tinha 9 anos. A tradição é branca, voltada para lençóis e outras peças. Pensei em inovar, fazer como se fossem joias. Não é prata nem ouro, são linhas diferentes”, contou à coluna GENTE. A poesia veio quase ao mesmo tempo. Natália diz escrever desde os 10 anos e encontrou uma maneira de fazer as duas paixões caberem no mesmo objeto. “Gosto de poesia, gosto de desenhar coisas novas, tudo de minha autoria. Pensei em juntar uma coisa à outra.”
O endereço também parece feito sob medida para quem trabalha pensando em palavras. Ex-catequista, Natália diz guardar uma relação afetiva com a igreja e aproveita o silêncio do antigo coro para compor enquanto as mãos trabalham. “Gosto deste cantinho. Como estou sozinha, gosto de pensar, de escrever, de desenhar. Vou trabalhando com os bilros e pensando na poesia.” Algumas peças já viajaram pelo mundo nas mãos de turistas. Outras parecem ganhar voz antes de sair dali. Ao mostrar uma pequena cruz à reportagem, Natália declamou os versos que a acompanham: “Sou uma cruz levezinha / Ouve bem o que te digo / Se a tua for mais pesada / Podes trocá-la comigo.”
Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente