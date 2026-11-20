Matthew Rhys pode ter perdido a oportunidade de interpretar James Bond por causa de uma piada mal recebida. O ator galês, conhecido pelas séries The Americans e Perry Mason, relembrou uma audição para viver o agente 007 em uma entrevista ao podcast de Conan O’Brien, concedida em 2023 e que voltou a repercutir nesta semana. Na ocasião, Rhys disputava o papel deixado por Pierce Brosnan e foi convidado para uma reunião com os produtores da franquia, em Londres. O encontro, no entanto, não saiu como ele esperava.

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Durante a conversa, os responsáveis pelos filmes perguntaram o que ele faria de diferente com o personagem. Sem saber como responder, Rhys tentou fazer graça e sugeriu que Bond deveria mancar. “Como uma piada terrível, eu disse que ele deveria mancar”, contou. A resposta foi recebida com silêncio. Em vez de mudar de assunto, o ator decidiu insistir no humor e sugeriu que o espião também usasse um tapa-olho. “Ficou ainda pior, porque houve um silêncio. Então resolvi dobrar a aposta”, relembrou. Segundo ele, a reunião terminou cerca de 30 segundos depois. O papel acabou nas mãos de Daniel Craig, que estreou como o agente secreto em 007 – Cassino Royale, de 2006, e permaneceu na franquia por cinco filmes, até 007 – Sem Tempo para Morrer, de 2021.