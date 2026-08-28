A pergunta de Renata Vasconcellos que deixou Lula incomodado

Durante a sabatina exibida pela Globo na noite desta quinta-feira, 27, o debate com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou a atenção nas redes sociais após um momento de incômodo do candidato diante de uma das perguntas feitas pela jornalista Renata Vasconcellos.

Na ocasião, a profissional questionou: “A dívida pública no seu governo ultrapassou os 1o trilhões de reais e, além do tamanho da dívida, o problema e a direção que ela está tomando, a gente chama de trajetória da dívida. No seu governo, a dívida disparou 10 pontos percentuais, atingiu 82% do PIB e essa trajetória pressiona os juros, que encarece o crédito, que dificulta o investimento e que pesa no bolso das famílias. O seu programa de governo menciona uma necessidade de um ajuste fiscal, mas não traz metas explícitas para os próximos quatro anos, então eu quero saber do senhor: quais são as suas metas e para qual percentual do PIB o senhor pretende trazer essa dívida?”

Visivelmente incomodado, o político retrucou: “Renata, eu pensei que uma jornalista da tua qualidade, da tua competência, pudesse começar essa pergunta falando diferente”. Lula reformulou o questionamento. “Você poderia dizer: presidente Lula, o senhor foi o único presidente na história do Brasil que fez superávit primário durante oito anos do seu primeiro mandato”, provocou.

“Dos países do G20, eu fui o único que fiz superávit primário durante oito anos. Nunca tive problema fiscal nesse país. Você acha que o Brasil está com um problema de dívida pública porque nós chegamos a 80%, sabe por que? Porque nós estamos há mais de dez anos sem crescer, continuou em resposta. Você sabe quando é que o PIB voltou a crescer acima de 2%, Renata? Quando eu voltei à presidência da República. Você se esquece que eu deixei esse país crescendo em 7,5% em 2010? […] E quando eu voltei ele estava crescendo 1%”, completou.

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A reação do presidente dividiu opiniões na internet. De um lado, internautas elogiaram a postura do político. “A Renata podia dormir sem essa? Podia! Aula de economia e história do Brasil” escreveu um perfil no X (antigo Twitter). “Deu aula. E desmentiu a fake news da Globo e dos economistas da Faria Lima sobre a dívida publica”, comentou outro. Na contramão, internautas repudiaram a conduta de Lula diante da jornalista. “Super ignorante com as mulheres… ela faz as perguntas que mandam e pronto”, disse um usuário. “É realmente invejável ser um homem de esquerda. Você pode falar o que dá na telha, falar o que uma mulher deve falar ou não, até como ela deve falar, e nunca, nunca mesmo ser julgado como machista”, afirmou outro.

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