É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Cultura

A pergunta de Renata Vasconcellos que deixou Lula incomodado

Debate com o presidente da República aconteceu nesta quinta-feira, 27, e resposta do político atraiu críticas nas redes sociais

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 10h04 | Atualizado em 28 ago 2026, 11h42
Homem de terno escuro e chapéu panamá, com barba grisalha, olha para uma mulher de costas, com cabelo preso e óculos, que gesticula com a mão direita. Ambos estão sentados em uma mesa com copos dágua e tablets, em um cenário azul com formas geométricas
Lula durante sabatina no 'Jornal Nacional', na Globo (TV Globo/Reprodução)
Continua após publicidade
A pergunta de Renata Vasconcellos que deixou Lula incomodado Priorizar nos meus resultados Google

Durante a sabatina exibida pela Globo na noite desta quinta-feira, 27, o debate com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou a atenção nas redes sociais após um momento de incômodo do candidato diante de uma das perguntas feitas pela jornalista Renata Vasconcellos.

Na ocasião, a profissional questionou: “A dívida pública no seu governo ultrapassou os 1o trilhões de reais e, além do tamanho da dívida, o problema e a direção que ela está tomando, a gente chama de trajetória da dívida. No seu governo, a dívida disparou 10 pontos percentuais, atingiu 82% do PIB e essa trajetória pressiona os juros, que encarece o crédito, que dificulta o investimento e que pesa no bolso das famílias. O seu programa de governo menciona uma necessidade de um ajuste fiscal, mas não traz metas explícitas para os próximos quatro anos, então eu quero saber do senhor: quais são as suas metas e para qual percentual do PIB o senhor pretende trazer essa dívida?”

Visivelmente incomodado, o político retrucou: “Renata, eu pensei que uma jornalista da tua qualidade, da tua competência, pudesse começar essa pergunta falando diferente”. Lula reformulou o questionamento. “Você poderia dizer: presidente Lula, o senhor foi o único presidente na história do Brasil que fez superávit primário durante oito anos do seu primeiro mandato”, provocou.

“Dos países do G20, eu fui o único que fiz superávit primário durante oito anos. Nunca tive problema fiscal nesse país. Você acha que o Brasil  está com um problema de dívida pública porque nós chegamos a 80%, sabe por que? Porque nós estamos há mais de dez anos sem crescer, continuou em resposta. Você sabe quando é que o PIB voltou a crescer acima de 2%, Renata? Quando eu voltei à presidência da República. Você se esquece que eu deixei esse país crescendo em 7,5% em 2010? […] E quando eu voltei ele estava crescendo 1%”, completou.

Siga
Continua após a publicidade

A reação do presidente dividiu opiniões na internet. De um lado, internautas elogiaram a postura do político. “A Renata podia dormir sem essa? Podia! Aula de economia e história do Brasil” escreveu um perfil no X (antigo Twitter). “Deu aula. E desmentiu a fake news da Globo e dos economistas da Faria Lima sobre a dívida publica”, comentou outro. Na contramão, internautas repudiaram a conduta de Lula diante da jornalista. “Super ignorante com as mulheres… ela faz as perguntas que mandam e pronto”, disse um usuário. “É realmente invejável ser um homem de esquerda. Você pode falar o que dá na telha, falar o que uma mulher deve falar ou não, até como ela deve falar, e nunca, nunca mesmo ser julgado como machista”, afirmou outro.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
debate
Debates Eleitorais
Globo
lula
Tela Plana
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).