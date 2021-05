A nova versão gay do Lego, um dos brinquedos mais populares do mundo

Dona de um dos brinquedos mais famosos do mundo e fenômeno de popularidade entre crianças e adultos, a dinamarquesa Lego anunciou que vai lançar um conjunto de peças LGBTQIA+ com onze novas mini-figuras, posicionadas em frente a uma bandeira do arco-íris – além das cores azul, branco e rosa, que representam os trans, pretos e marrons, abrangendo todos os tons de pele. Nenhum personagem terá gênero definido, exceto por uma figura roxa, com uma deslumbrante peruca, representando as drag queens. O brinquedo estará à venda a partir de 1º de junho, no início do mês do Orgulho LGBT.

Fundada em 1949, a Lego ganhou o mundo com seus tijolinhos de montar altamente customizáveis. O sucesso foi tanto que a empresa estima que, até julho de 2015, já tenha produzido mais de 600 bilhões de peças, vendidas em 140 países. Ao todo, mais de 36 bilhões de peças são produzidas anualmente no mundo – ou 68 mil por minuto. No Brasil, as peças de Lego são vendidas desde 1986. Nos últimos anos, o brinquedo se tornou um sucesso pop e um fenômeno cultural nos cinemas e nos videogames, com títulos de filmes como Uma Aventura Lego, Lego Ninjago, Lego Batman e Lego Star Wars, sempre com uma pegada de humor e satírica. Nos games, há títulos do brinquedo sobre os Vingadores, da Marvel e também dos filmes da franquia Jurassic Park.

A iniciativa da Lego, portanto, deverá atingir milhões de pessoas em todo o mundo e ajudará na conscientização contra a discriminação. “Eu queria, quando criança, ter olhado para o mundo e pensado: ‘Vai ficar tudo bem, tem um lugar para mim'”, disse o vice presidente de design da Lego Matthew Ashton, em entrevista ao jornal britânico The Guardian. Vale lembrar que a iniciativa da Lego não é isolada. Já existem livros e brinquedos que mostram famílias formadas por dois pais ou duas mães, e também com personagens abertamente gays.