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Cultura

A nova montagem de ‘O Beijo no Asfalto’

Peça de Nelson Rodrigues será apresentada em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 18h30
Pessoas em um palco escuro com luzes focadas, caminhando sobre retângulos brancos no chão de madeira. Uma mulher veste blusa branca rendada e calça clara, outra um vestido branco com listras pretas, e uma terceira um vestido branco de bolinhas pretas. Dois homens usam ternos escuros e um terceiro, terno claro com gravata. Cadeiras vazias ao fundo.
Nova montagem de 'O beijo no asfalto' (./Divulgação)
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A peça “O beijo no asfalto”, de Nelson Rodrigues, retorna aos palcos neste mês, em nova montagem do Grupo Oficcina Multimédia (GOM), sessenta e cinco anos depois de sua primeira apresentação.

A estreia nacional será em 28 de agosto de 2026, no Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte e fica em cartaz até 5 de outubro. Depois, estão previstas temporadas nas unidades do CCBB no Rio de Janeiro e em Brasília.

Essa é a 25ª produção do grupo teatral e abre o ciclo de celebração dos 50 anos da companhia. Além disso, completa a “trilogia rodriguiana” iniciada com “Boca de Ouro”, em 2018, e seguida por “Vestido de Noiva”, em 2023.

Escrita em 1960 e apresentada pela primeira vez em julho de 1961 pela Companhia dos Sete, com direção de Fernando Torres e Fernanda Montenegro no elenco, a peça acompanha Arandir, homem que presencia um atropelamento e atende ao último pedido do desconhecido agonizante: um beijo.

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O gesto de compaixão é imediatamente transformado em escândalo. A partir daí, imprensa, polícia, vizinhança e família passam a produzir e confirmar uma narrativa de desvio sexual, crime e traição. A palavra de Arandir perde espaço para uma versão pública construída por interesses, preconceitos, chantagens e falsos testemunhos.

Embora a obra seja frequentemente associada ao debate contemporâneo sobre fake news, pós-verdade e cancelamento, a montagem do Grupo Oficcina Multimédia desloca o foco para uma questão anterior: a capacidade de uma sociedade transformar um ato de humanidade em prova contra quem o praticou.

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