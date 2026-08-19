A nova montagem de ‘O Beijo no Asfalto’

A peça “O beijo no asfalto”, de Nelson Rodrigues, retorna aos palcos neste mês, em nova montagem do Grupo Oficcina Multimédia (GOM), sessenta e cinco anos depois de sua primeira apresentação.

A estreia nacional será em 28 de agosto de 2026, no Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte e fica em cartaz até 5 de outubro. Depois, estão previstas temporadas nas unidades do CCBB no Rio de Janeiro e em Brasília.

Essa é a 25ª produção do grupo teatral e abre o ciclo de celebração dos 50 anos da companhia. Além disso, completa a “trilogia rodriguiana” iniciada com “Boca de Ouro”, em 2018, e seguida por “Vestido de Noiva”, em 2023.

Escrita em 1960 e apresentada pela primeira vez em julho de 1961 pela Companhia dos Sete, com direção de Fernando Torres e Fernanda Montenegro no elenco, a peça acompanha Arandir, homem que presencia um atropelamento e atende ao último pedido do desconhecido agonizante: um beijo.

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O gesto de compaixão é imediatamente transformado em escândalo. A partir daí, imprensa, polícia, vizinhança e família passam a produzir e confirmar uma narrativa de desvio sexual, crime e traição. A palavra de Arandir perde espaço para uma versão pública construída por interesses, preconceitos, chantagens e falsos testemunhos.

Embora a obra seja frequentemente associada ao debate contemporâneo sobre fake news, pós-verdade e cancelamento, a montagem do Grupo Oficcina Multimédia desloca o foco para uma questão anterior: a capacidade de uma sociedade transformar um ato de humanidade em prova contra quem o praticou.