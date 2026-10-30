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Cultura

A nova fase de Fernanda Vasconcellos longe das mocinhas

Atriz fala à coluna GENTE sobre o retorno à Globo e estreia nas novelas verticais

Por Giovanna Fraguito 30 out 2026, 08h00
Fernanda Vasconcellos
Fernanda Vasconcellos (Reprodução/Divulgação)
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Depois de anos interpretando mocinhas em novelas como Páginas da Vida e A Vida da Gente, Fernanda Vasconcellos parece cada vez mais interessada em explorar o outro lado de suas personagens. Em 2025, a atriz voltou à Globo após nove anos afastada das novelas da emissora para viver Samira, em Três Graças. Agora, estreia nas novelas verticais com Tudo Que Aprendi com Você, produção do Globoplay em parceria com a NANLAC, da Nestlé. Em conversa com a coluna GENTE, Fernanda reconhece que os papéis de mocinha podem ter influenciado os convites que recebeu ao longo da carreira. “Acho que é natural quando uma atriz fica muito associada a determinado tipo de personagem que as pessoas demorem um pouco para enxergá-la em outro lugar. Mas sempre tive curiosidade pelo que é diferente de mim, pelo que me desafia, pelo que me tira do lugar conhecido”, afirma. “Não tenho medo de interpretar personagens difíceis, contraditórios. Não tenho medo de interpretar personagens desagradáveis.”

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A mudança também passa pela maneira de contar histórias. Acostumada às longas produções da televisão aberta, Fernanda precisou se adaptar ao ritmo acelerado das novelas verticais, pensadas para o consumo pelo celular. “A novela tradicional tem um tempo particular, permite que o público acompanhe a transformação dos personagens, crie vínculos profundos com ele. Já o formato vertical conversa com uma maneira mais imediata de consumir conteúdo. Não vejo um substituindo o outro. Vejo novas possibilidades surgindo”, diz.

Na nova trama, a atriz interpreta Renata, uma mulher que tenta equilibrar a maternidade, o casamento e a carreira enquanto enfrenta o medo de perder o emprego. O conflito encontra ecos na vida pessoal de Fernanda, que admite ter reorganizado suas prioridades depois de se tornar mãe. “Amo ser mãe e amo ser atriz. Essas duas partes convivem dentro de mim, embora nem sempre seja simples encontrar esse equilíbrio”, conta. Para ela, a maternidade também trouxe uma nova perspectiva sobre as exigências impostas às mulheres. “Uma das coisas mais bonitas que a maternidade tenha me ensinado seja justamente entender que não preciso dar conta de tudo o tempo inteiro, e continuar realizando os meus sonhos também faz parte da mulher que quero ser e do exemplo que quero dar pro meu filho. A maternidade não me afastou da mulher que eu era. Ela ampliou quem eu sou.”

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