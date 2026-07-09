A morte de Edward Boggiss, ator que fez ‘Malhação’

Edward Boggiss morreu aos 49 anos nesta quarta-feira, 8. Ele ficou conhecido como o vilão Tony, da série Sandy & Junior, também como Caio, da edição de 1999 de Malhação. Edward também participou de produções como O Profeta, Floribella e Cidade de Deus. O ator tratava um câncer de pulmão desde 2024.

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Em 2013 ele ficou internado quase dois meses na Clínica Jorge Jaber, em Vargem Pequena, no Rio. De acordo com informações da época, os motivos seriam o fim do seu casamento de seis anos e pela falta de trabalho. “Todo o mundo tem o direito de passar por uma crise num determinado momento da vida. Foi uma decisão tomada em comum porque ele está muito deprimido e um tratamento intensivo precisa ser acompanhado de perto”, disse um parente do ator ao Extra.