A longa lista de namoradas de Harry Styles dentro e fora de Hollywood

Quase quatro anos desde sua última vinda ao Brasil, Harry Styles chegou em São Paulo no início desta semana para a apresentação da turnê Together, Together, que tem o primeiro show marcado para a noite desta sexta-feira, 16, no estádio Morumbis, na zona sul da capital paulista.

Cantor de sucessos globais como Sign of the Times, Watermelon Sugar, As It Was e American Girls, o britânico começou sua carreira ainda na adolescência, como parte da banda One Direction, ao lado de Louis Tomlinson, Nial Horan, Liam Payne (1993-2024) e Zayn Malik, grupo formado no reality The X Factor UK.

Sob os holofotes há mais de 15 anos, o cantor já se relacionou com alguns nomes de destaque de Hollywood e atualmente está noivo da atriz Zoë Kravitz, filha do cantor Lenny Kravitz conhecida por papéis em produções Batman, Big Little Lies, Ladrões e Pisque Duas Vezes. Antes dela, a última parceira de Styles havia sido Olivia Wilde, atriz e diretora dos filmes Não se Preocupe, Querida e O Convite — este último lançado recentemente no Brasil.

Caroline Flack

Ainda no início da boyband, entre 2011 e 2012, o cantor se envolveu com a apresentadora britânica Caroline Flack. À época, o namoro chamou a atenção da mídia pela diferença de idade de 14 anos entre os dois e, após o fim do relacionamento, Harry veio a público nas redes sociais pedindo para que os fãs não a atacassem. Em sua biografia, Caroline prestou diversos elogios ao cantor, apesar de ter revelado que a relação se tornou complicada depois de a tornarem pública. Em 2020, a apresentadora faleceu, aos 40 anos, e foi homenageada por Harry durante o BRIT Awards daquele ano.

Emma Ostilly

Pouco tempo depois das gravações do clipe Gotta Be You, do One Direction, o astro se relacionou com a atriz e modelo Emma Ostilly, com quem foi visto em algumas ocasiões durante a primeira turnê mundial do grupo. O relacionamento, no entanto, chegou ao fim rapidamente.

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Taylor Swift

Um dos relacionamentos mais comentados do cantor, o namoro com Taylor Swift aconteceu entre 2012 e 2013. Em março de 2012, os dois se conheceram durante o Nickelodeon Kids’ Choice Awards, em que a boyband de Harry se apresentou. Meses depois, rumores de que os dois estariam se envolvendo começaram a ganhar força nas redes sociais. Foi somente em dezembro daquele ano que a primeira foto do casal foi divulgada, enquanto caminhavam pelo Central Park, em Nova York. Apesar de o namoro nunca ter sido oficializado para o público, os dois eram frequentemente vistos andando juntos, usando colares idênticos e até mesmo conhecendo as famílias. Em janeiro de 2013, o relacionamento chegou ao fim, mas teria sido fonte de inspiração de algumas canções de ambos.

Kendall Jenner

Entre idas e vindas, Harry e Kendall Jenner foram vistos juntos pela primeira vez em 2013, mas à época alegaram que eram apenas “bons amigos”. No início do ano seguinte, eles voltaram a aparecer próximos e foram vistos celebrando o aniversário de 20 anos do astro. Entre 2015 e 2016, o casal apareceu em diversos encontros e fotos compartilhadas ao lado de amigos, mas o namoro também nunca foi oficializado, tendo chegado ao fim pouco tempo.

Georgia Fowler

Em 2015, enquanto passava uma temporada na Nova Zelândia, Harry se envolveu com a modelo Georgia Fowler, mas a relação acabou não indo para a frente e chegou ao fim meses depois. Teorias de fãs apontam que a canção Kiwi, do primeiro álbum do artista, seria sobre ela.

Camille Rowe

Já em 2017, o britânico conheceu a modelo da Victoria’s Secret Camille Rowe. Em agosto do mesmo ano, os dois foram vistos juntos pela primeira vez e, após alguns encontros, ela chegou a contar que tinha um namorado, mas nunca citou o nome de Styles. Em 2018, os dois foram avistados juntos em alguns shows do cantor pela Europa.

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Olivia Wilde

Alguns anos depois, entre 2021 e 2022, a vida amorosa de Harry voltou aos holofotes. Após ser escalado para o filme Não Se Preocupe, Querida, dirigido por Wilde, o astro se aproximou da atriz, que havia se divorciado do comediante Jason Sudeikis há pouco tempo. Durante o período em que estiveram juntos, os dois foram vistos em diversas ocasiões e Wilde frequentemente fazia declarações públicas apaixonadas pelo artista.

Emily Ratajkowski

Após o fim do namoro com Olivia Wilde, o cantor foi visto ao lado de Emily Ratajkowski no início de 2023. Na ocasião, os dois foram vistos de beijando em Tóquio, no Japão, onde Styles se apresentou em dois shows da turnê Love On Tour. Apesar de terem sido avistados em outros momentos, fontes da revista People confirmaram que os dois estavam “só se divertindo” e não havia intenções de estabelecer um relacionamento.

Taylor Russell

No mesmo ano de 2023, o astro pop foi visto ao lado de Taylor Russell. Um mês depois, a atriz compareceu a uma apresentação dele em Viena, na Áustria, e em agosto ele foi visto na estreia de uma peça de Russel, intitulada The Effect. Pouco depois, o casal foi visto andando de mãos dadas, mas o relacionamento chegou ao fim em maio de 2024.

Zoë Kravitz

Atualmente, Harry está em um relacionamento com a atriz Zoë Kravitz e especulações dizem que o casal está noivo. Em agostod o ano passado, os dois foram vistos andando de mãos dadas em Roma, na Itália. Até o momento, nenhum dos dois confirmou o noivado.

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