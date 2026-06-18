A linha que conecta Taylor Swift, Daniel Vorcaro e Jaques Wagner

A 9ª fase da Operação Compliance Zero descobriu que o empresário Augusto Lima, sócio de Daniel Vorcaro, custeou ingressos de dois shows da popstar Taylor Swift para as filhas e uma neta de Jaques Wagner (PT), líder do governo Lula no Senado Federal. As apresentações aconteceram em 2023, quando ela encabeçava a turnê The Eras, em Los Angeles e em São Paulo. Para levar as fãs ao show americano, foram desembolsados 63 339 reais, segundo a Polícia Federal.

A aquisição é descrita pela PF como “vantagens relativas a ingressos para show de cantora internacional, realizado na cidade de Los Angeles”. O pagamento ainda teve envolvimento de João Carlos Mansur, administrador da gestora Reag, parceira de Vorcaro e grande alvo da investigação.

A turnê de Taylor Swift passou pela metrópole californiana em agosto de 2023, três meses antes de vir para o Brasil. Quando a turnê enfim passou por Rio de Janeiro e São Paulo, Lima adquiriu dois ingressos de camarote para uma das apresentações em solo paulista, que foram feitas no estádio Allianz Parque. Dias antes do show em questão, ocorrido em 23 de novembro, Wagner cobrou o envio dos ingressos e Lima o respondeu com os arquivos adequados. Pouco depois, o senador ainda solicitou o envio de entradas para outras duas pessoas, as quais logo recebeu.

Segundo o relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, Lima foi “canal de interlocução” entre Wagner e o banco. Já a PF afirma que o laço entre as partes era “marcado por elevado grau de confiança pessoal, circunstância que, em tese, teria criado ambiente propício à realização de tratativas reservadas em prol da defesa de interesses privados do Banco Master”.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial