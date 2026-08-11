A insatisfação de Leonardo com herdeiros: ‘nem sinal de fumaça dão’
Cantor reclamou dos filhos durante show
Durante uma participação especial no show de seu primogênito, Pedro Leonardo, o cantor Leonardo chamou a atenção ao exaltar o filho mais velho e criticar seus outros herdeiros. “Esse aqui é o único que me liga umas três, quatro vezes por semana e manda mensagem. Os outros nem sinal de fumaça dão”, disse o artista sertanejo, após Pedro pedir que o público soltasse uma salva de palmas para o pai.
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Aos 63 anos de idade, Leonardo é pai de seis filhos, cada um com uma mãe diferente:
- Pedro Leonardo, o mais velho, 39 anos. Fruto da relação com Maria Aparecida Dantas
- Monyque Isabella, 34 anos. Fruto da relação com Sandra Helena
- Jéssica Beatriz Costa, 31 anos. Fruto da relação com Priscila Beatriz
- Zé Felipe, 28 anos. Fruto da relação com Poliana Rocha, atual esposa de Leonardo
- Matheus Vargas, 27 anos. Fruto da relação com Liz Vargas
- João Guilherme, 24 anos. Fruto da relação com Naira Ávila