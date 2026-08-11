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Cultura

A insatisfação de Leonardo com herdeiros: ‘nem sinal de fumaça dão’

Cantor reclamou dos filhos durante show

Por Flávio Monteiro 11 ago 2026, 19h16 | Atualizado em 12 ago 2026, 13h04
Sete pessoas sorridentes posam para foto em frente a uma parede de madeira com a inscrição Leo 60 em verde. O cantor Leonardo, de camiseta preta, está no centro, abraçado por familiares e amigos. À esquerda, um homem de boné branco e camiseta clara faz sinal de paz. À direita, uma mulher de top bege e um homem de camiseta verde abraçam-se. Um jovem de boné preto e óculos sorri agachado na frente.
Leonardo e os filhos durante aniversário de 60 anos (Reprodução/Instagram)
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Durante uma participação especial no show de seu primogênito, Pedro Leonardo, o cantor Leonardo chamou a atenção ao exaltar o filho mais velho e criticar seus outros herdeiros. “Esse aqui é o único que me liga umas três, quatro vezes por semana e manda mensagem. Os outros nem sinal de fumaça dão”, disse o artista sertanejo, após Pedro pedir que o público soltasse uma salva de palmas para o pai.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Aos 63 anos de idade, Leonardo é pai de seis filhos, cada um com uma mãe diferente:

  • Pedro Leonardo, o mais velho, 39 anos. Fruto da relação com Maria Aparecida Dantas
  • Monyque Isabella, 34 anos. Fruto da relação com Sandra Helena
  • Jéssica Beatriz Costa, 31 anos. Fruto da relação com Priscila Beatriz
  • Zé Felipe, 28 anos. Fruto da relação com Poliana Rocha, atual esposa de Leonardo
  • Matheus Vargas, 27 anos. Fruto da relação com Liz Vargas
  • João Guilherme, 24 anos. Fruto da relação com Naira Ávila
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