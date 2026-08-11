A insatisfação de Leonardo com herdeiros: ‘nem sinal de fumaça dão’

Durante uma participação especial no show de seu primogênito, Pedro Leonardo, o cantor Leonardo chamou a atenção ao exaltar o filho mais velho e criticar seus outros herdeiros. “Esse aqui é o único que me liga umas três, quatro vezes por semana e manda mensagem. Os outros nem sinal de fumaça dão”, disse o artista sertanejo, após Pedro pedir que o público soltasse uma salva de palmas para o pai.

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Aos 63 anos de idade, Leonardo é pai de seis filhos, cada um com uma mãe diferente:

Pedro Leonardo, o mais velho, 39 anos. Fruto da relação com Maria Aparecida Dantas

Monyque Isabella, 34 anos. Fruto da relação com Sandra Helena

34 anos. Fruto da relação com Jéssica Beatriz Costa, 31 anos. Fruto da relação com Priscila Beatriz

31 anos. Fruto da relação com Zé Felipe, 28 anos. Fruto da relação com Poliana Rocha, atual esposa de Leonardo

28 anos. Fruto da relação com atual esposa de Leonardo Matheus Vargas, 27 anos. Fruto da relação com Liz Vargas

27 anos. Fruto da relação com João Guilherme, 24 anos. Fruto da relação com Naira Ávila

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