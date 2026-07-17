A influenciadora acusada de atacar Joelma e Fafá de Belém

Uma comparação feita pela influenciadora Lia Mendonça nas redes sociais tem provocado a fúria de internautas. Em um vídeo publicado no Instagram, a paraense expõe um áudio em que uma pessoa afirma que ela deu mais visibilidade à região Norte do Brasil do que as cantoras Joelma e Fafá de Belém.

“O que a Lia fez e está fazendo para a visibilidade do Norte e do Pará, nem a Joelma do Calypso conseguiu, nem Fafá de Belém conseguiu”, afirma o áudio, narrado por uma mulher não identificada.

Diversos comentários em resposta ao vídeo demonstraram o desagrado com a comparação, que foi lida como um ataque à história de Joelma e Fafá. “Chega a ser cômico ver o vídeo”, diz um usuário do X (antigo Twitter). “Joelma, na estrada há 30 anos, realmente nunca fez nada pela cultura nortista/paraense, né?! Gente com esse rei na barriga quando despenca”, completou.

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“Perdi tudo com a Lia Mendonça, desmerecendo Joelma e Fafá para dizer que turistas vêm conhecer o Pará por causa dela”, dispara outro perfil.

A repercussão levou a filha de Fafá de Belém, Mariana, a sair em defesa da mãe, afirmando que a cantora nunca precisou fazer nenhuma “polêmica” ou “espetáculo” com partes da cultura paraense para estar em evidência. “Vou dizer uma coisinha: a soberba precede a queda”, disse Mariana Belém.

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